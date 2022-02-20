Поздняков заявил, что выступление Валиевой на Олимпиаде остается для него открытой раной

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал открытой раной результат фигуристки Камилы Валиевой в личном первенстве на Олимпийских играх в Пекине. Комментарий Позднякова приводит служба информации ОКР.

"Конечно, ситуация вокруг Камилы Валиевой потребовала от всей нашей делегации, федерации фигурного катания, тренерского штаба максимальной вовлеченности. А ее прокат в произвольной программе - пока как открытая рана. По-спортивному, по-человечески, по-родительски", - сказал Поздняков.

17 февраля Валиева заняла четвертое место в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде. Золото выиграла россиянка Анна Щербакова. Второй стала ее соотечественница Александра Трусова, бронзовым призером - японка Каори Сакамото.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря.