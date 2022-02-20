Поздняков: российские фигуристы показали достойный уровень на Олимпиаде

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы продемонстрировали уверенные и артистичные выступления на Олимпийских играх в Пекине, показав достойный уровень фигурного катания. Такое мнение высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, комментарий которого приводит служба информации ОКР.

"Эмоции были очень сильными. В командном турнире выступили блестяще, были на голову сильнее всех. Очень понравился Марк Кондратюк, думаю, у него впереди очень хорошая карьера, у парня есть стержень, что важно. Главное сейчас - не останавливаться и продолжать совершенствоваться", - сказал Поздняков.

"Аня Щербакова великолепна, блестящее выступление, уверенное, чемпионское. И, конечно, просто космос от Саши Трусовой, жаль, что двух золотых медалей нельзя вручить, у нее был неповторимый, огненный прокат, пять четверных - это уже навсегда в истории. Сложно представить, каких сил стоит Этери Георгиевне [Тутберидзе] из года в год растить такие уникальные таланты, находить силы, энергию и мотивацию для выдающейся работы на столь высоком уровне с разными по характеру и стилю спортсменками. И я полностью разделяю те слова поддержки, которые были сказаны в последние дни со стороны нашего сообщества фигурного катания", - добавил глава ОКР.

Поздняков отметил успех российских фигуристов, выступающих в парном катании. "В парном катании и танцах у нас шикарные дуэты, очень артистичные, и по технике все здорово. Рад, что сразу три пары завоевали в Пекине медали в индивидуальных турнирах. Ну и золото в команде - безусловно, показатель уровня", - подчеркнул Поздняков.

Российские фигуристы завоевали в Пекине шесть медалей - две золотые, три серебряные и одну бронзовую. Победительницей индивидуального турнира стала фигуристка Анна Щербакова, серебряные медали завоевали Александра Трусова, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, бронзу - пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Также российские фигуристы выиграли золото в командном первенстве.