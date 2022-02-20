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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристка Валиева вернулась к тренировкам после Олимпиады

Об этом ТАСС сообщил источник
Камила Валиева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева тренируется в обычном режиме после Олимпийских игр в Пекине. Об этом ТАСС сообщил источник в отделении "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70".

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"Все в порядке. Камила на льду, работает в обычном режиме", - сказал собеседник агентства.

Сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. В соревнованиях одиночниц 15-летняя Валиева заняла четвертое место. Спортсменка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).

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Олимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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