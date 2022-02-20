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Олимпиада-2022 в Пекине

Бах: объем рынка зимних видов спорта в Китае к 2025 году достигнет $150 млрд

Глава МОК заявил, что Олимпийские игры в Пекине дали сильный толчок росту популярности зимних видов спорта в стране

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Объем рынка связанных с зимними видами спорта товаров и услуг в Китае к 2025 году достигнет $150 млрд. Об этом в воскресенье в интервью Центральному телевидению Китая заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"По нашим оценкам, объем рынка зимних видов спорта в Китае к 2025 году достигнет $150 млрд", - сказал он.

По словам главы МОК, Олимпийские игры в Пекине дали сильный толчок росту популярности зимних видов спорта в КНР. "Мы увидели, что объемы Китая очень велики, это также может сыграть мощную стимулирующую роль в глобальном развитии зимних видов спорта", - отметил Бах.

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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