Бах: объем рынка зимних видов спорта в Китае к 2025 году достигнет $150 млрд

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Объем рынка связанных с зимними видами спорта товаров и услуг в Китае к 2025 году достигнет $150 млрд. Об этом в воскресенье в интервью Центральному телевидению Китая заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"По нашим оценкам, объем рынка зимних видов спорта в Китае к 2025 году достигнет $150 млрд", - сказал он.

По словам главы МОК, Олимпийские игры в Пекине дали сильный толчок росту популярности зимних видов спорта в КНР. "Мы увидели, что объемы Китая очень велики, это также может сыграть мощную стимулирующую роль в глобальном развитии зимних видов спорта", - отметил Бах.