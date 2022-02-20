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Олимпиада-2022 в Пекине

Лыжников Большунова и Якимушкина наградили медалями на церемонии закрытия Олимпиады

В субботу Большунов победил в масс-старте, Якимушкин стал вторым
Александр Большунов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Российских лыжников Александра Большунова и Ивана Якимушкина наградили медалями на церемонии закрытия Олимпийских игр за первое и второе место в масс-старте. Церемония проходит на Национальном стадионе Пекина.

В субботу Большунов завоевал золотую медаль, а Якимушкин стал серебряным призером в масс-старте. Третьим финишировал норвежец Симен Крюгер. Изначально спортсмены должны были пробежать 50-километровый марафон, но из-за плохих погодных условий дистанция гонки была сокращена до 28,4 км.

Медали вручали президент Федерации лыжных гонок России и член совета Международной федерации лыжного спорта Елена Вяльбе и вице-президент Международного олимпийского комитета Николь Хавертц.

Большунов завоевал пять медалей на Олимпиаде в Пекине. Он выиграл золото в скиатлоне, эстафете, масс-старте, а также завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Большунов - чемпион мира в скиатлоне, первый в России лыжник, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. Всего на его счету девять олимпийских наград - три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

Якимушкину 25 лет, он также представляет общество "Динамо", серебро в масс-старте - его первая олимпийская медаль. Якимушкин является серебряным призером чемпионата мира в эстафете.

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Большунов, Александр АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
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