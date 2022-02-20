Президент МОК Томас Бах объявил Олимпийские игры в Пекине закрытыми

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил зимние Олимпийские игры 2022 года закрытыми. Церемония закрытия проходит на Национальном стадионе Пекина.

Церемония открытия Олимпиады прошла 4 февраля. На Играх было разыграно 109 комплектов медалей. В программу входили семь видов спорта согласно классификации МОК, объединяющие 15 дисциплин.

Спортсмены сборной России завоевали 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9), лучшим достижением сборной СССР - 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9).

Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2). Российская команда стала девятой. По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), вторыми - россияне (32), третьими - немцы (27).

Сборная Норвегии установила рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых медалей на одних Играх.​​​​​​​