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Олимпиада-2022 в Пекине

Огонь XXIV зимних Олимпийских игр погасили на церемонии закрытия в Пекине

Соревнования в столице Китая проходили с 4 по 20 февраля
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Олимпийский огонь зимних Игр 2022 года погашен на Национальном стадионе в Пекине.

В воскресенье в столице КНР прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр. Ранее глава Международного олимпийского комитета объявил Игры в Пекине закрытыми.

В Олимпийских играх приняли участие спортсмены из 91 страны, было разыграно 109 комплектов наград в 7 видах спорта (15 дисциплин). Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2), российская команда стала девятой (6-12-14). По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), вторыми - россияне (32), третьими - немцы (27).

Пекин стал первым городом, который принял летние и зимние Олимпийские игры. В 2008 году церемония открытия и закрытия летней Олимпиады также прошла на Национальном стадионе в Пекине.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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