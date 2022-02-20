Президент МОК призвал обеспечить равный доступ к вакцинам от коронавируса для всех стран

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Человечество сможет преодолеть пандемию коронавируса только совместными усилиями, международное сообщество должно дать всем странам равный доступ к вакцинам. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на церемонии закрытия Олимпиады в Пекине.

"Если мы хотим наконец-то преодолеть эту пандемию, нам нужно быть быстрее, целить выше, быть сильнее. Мы должны быть вместе. В этом олимпийском духе солидарности мы призываем международное сообщество: дайте равный доступ к вакцинам для всех по всему миру", - сказал он.

Президент МОК подчеркнул, что разделяет олимпийский дух со всеми спортсменами, которые из-за коронавируса не смогли реализовать свою олимпийскую мечту. "То, что вы не можете быть с нами, разбивает наши сердца. Но вы принадлежите и всегда будете принадлежать к олимпийскому сообществу", - добавил Бах.

Зимняя Олимпиада проходила в Пекине с 4 по 20 февраля.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 423 млн заражений коронавирусом и около 5,9 млн смертей.