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Зимние олимпийские виды спорта

Канадец Рафаэль будет руководить женской сборной России по керлингу на чемпионате мира

После неудачного выступления на Олимпиаде Сергей Беланов покинул пост главного тренера команды

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Канадец Даниэль Рафаэль будет руководить женской сборной России по керлингу на сборах и чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации керлинга России.

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17 февраля главный тренер российских керлингисток Сергей Беланов сообщил, что Федерация керлинга России удовлетворила его заявление об отставке в связи с неудачным выступлением команды на Олимпийских играх. Россиянки заняли последнее, 10-е место на групповом этапе олимпийского турнира.

"Вместо покинувшего свой пост тренера Сергея Беланова с командой отправится заграничный тренер-консультант Даниэл Рафаэль. Одной из важных задач его работы в этот период будет объективная оценка потенциала существующего состава команды в аспекте его перспективы в новом четырехлетнем олимпийском цикле. Мнение высококвалифицированного и, что не менее важно, абсолютно независимого эксперта может явиться значимым аргументом в дальнейшей судьбе состава игроков женской олимпийской команды 2022 года. При необходимости ему будет предоставлена возможность привлечь на сбор несколько игроков расширенного состава женской сборной России", - говорится в заявлении пресс-службы.

Чемпионат мира по керлингу пройдет в Канаде с 19 по 27 марта.

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