Команда "Звезд мира" одержала победу в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Команда "Звезд мира" со счетом 129:121 одержала победу над командой "Звезд России" в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене".

Самым ценным игроком (MVP) Матча всех звезд был признан форвард команды "Звезд мира" Марио Хезоня.

"Звезд России" представляли Алексей Швед, Джоэл Боломбой, Никита Курбанов (все - ЦСКА), Иван Стребков, Антон Астапкович, Сергей Торопов (все - "Нижний Новгород"), Дмитрий Кулагин, Сергей Карасев (оба - "Зенит"), Евгений Колесников ("Автодор"), Евгений Воронов ("Парма"), Андрей Воронцевич (УНИКС), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань"). Главным тренером "Звезд России" был серб Зоран Лукич, который возглавляет национальную сборную России и "Нижний Новгород".

В состав "Звезд мира" вошли Торнике Шенгелия, Иффе Лундберг, Дэниел Хэккетт (все - ЦСКА), Эрик Макколлум, Джонатан Мотли (оба - "Локомотив-Кубань"), Билли Бэрон, Джордан Мики (оба - "Зенит"), Кенни Чери ("Автодор"), Энтони Хики ("Астана"), Марио Хезоня, Джон Браун, Айзея Канаан (все - УНИКС). Главным тренером был хорват Велимир Перасович (УНИКС).

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ проходил в шестой раз. Впервые мероприятие состоялось в Сочи в 2017 году, в 2018 году его принял Санкт-Петербург. С 2019 года Матч всех звезд проходит на "ВТБ-Арене" в Москве.