Кущенко: Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел на высочайшем уровне

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ прошел на высочайшем уровне. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В воскресенье в шестой раз прошел Матч звезд Единой лиги ВТБ. Команда "Звезды мира" победила команду "Звезды России" со счетом 129:121.

"Хочу отметить, что у нас очень хорошая коммуникация с Москомспортом, - сказал Кущенко. - В очередной раз Матч звезд на "ВТБ- Арене" прошел на высочайшем уровне. Говоря про следующий, мы готовы рассмотреть все варианты, но каждый сезон все более насыщенный, график у наших клубов все более плотный, и участникам Матча звезд физически тяжело собираться не в столице. Но при первой же возможности, как спадет пандемия, попробуем из Москвы вывезти наше шоу".

Кущенко также поблагодарил телеведущего Ивана Урганта за популяризацию Матча звезд и рассказал, почему впервые не он был ведущим вечера, его заменили стендап-комики Нурлан Сабуров и Евгений Чебатков. "Мы продолжаем экспериментировать, пробуем новые форматы. Благодарим Ивана за раскрутку, уверен, наш Матч звезд - одно из лучших баскетбольных шоу в Европе, а в мире - разве НБА (Национальная баскетбольная ассоциация - прим. ТАСС) только лучше. Все новички лиги с радостью откликаются на приглашения и хотят участвовать во всех мероприятиях. От конкурса данков до трехочковых", - добавил Кущенко.

Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ состоялся в 2017 году в Сочи, второй - в 2018 году в Санкт-Петербурге. Следующие встречи проходили в Москве на "ВТБ-Арене".