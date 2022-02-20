Корстин: болельщики получили удовольствие от Матча звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ прошел успешно, болельщики получили удовольствие от мероприятия. Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор лиги Илона Корстин.

В воскресенье в шестой раз прошел Матч звезд Единой лиги ВТБ. Команда "Звезды мира" победила команду "Звезды России" со счетом 129:121.

"Я оцениваю наше сегодняшнее шоу успешно, у нас все прошло так, как мы запланировали, получился такой динамичный формат, - сказала Корстин. - Стендап-комики разбавляли матч, игроки выступали ярко, выкладывались, показали отличный матч. Также было отличное шоу-открытие. Мне кажется, что болельщики получили удовольствие от сегодняшнего мероприятия".

Самым ценным игроком (MVP) Матча всех звезд был признан форвард команды "Звезд мира" Марио Хезоня, который выступает за казанский УНИКС. "Он по достоинству получил этот приз, потому что он действительно очень яркий игрок, старался, участвовал во всех конкурсах. Мне кажется, что он заслужил эту награду", - добавила Корстин.

Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ состоялся в 2017 году в Сочи, второй - в 2018 году в Санкт-Петербурге. Следующие встречи проходили в Москве на "ВТБ-Арене".