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Мировой футбол

Черчесов считает, что футболистам "Ференцвароша" есть в чем прибавлять

Команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии

ТАСС, 20 февраля. Футболистам "Ференцвароша" необходимо улучшить некоторые компоненты игры. Такое мнение высказал главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов по итогам матча против МТК (0:0), комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Матч между "Ференцварошем" и МТК в рамках 21-го тура чемпионата Венгрии прошел в субботу.

"Отрыв от второй и третьей команд составляет всего два очка, ни о какой самоуспокоенности и речи быть не может. Нам есть в чем прибавлять, работы хватит всем", - сказал Черчесов.

Также Черчесов отметил, что его команда играла лучше по ходу встречи: "Мы доминировали в дерби, имели немало голевых моментов. Где-то не повезло при завершении атак, где-то хорошо сыграл вратарь соперников. Один гол мы забили, но его отменил VAR из-за сомнительного офсайда".

"Ференцварош" возглавляет турнирную таблицу венгерского чемпионата, набрав 42 очка в 21 игре. У идущего 11-м МТК 21 очко в 21 матче. В следующем туре "Ференцварош" дома встретится с "Дьирмотом" 26 февраля, МТК днем позже проведет гостевой матч против "Дебрецена".

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