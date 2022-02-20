Черчесов считает, что футболистам "Ференцвароша" есть в чем прибавлять

ТАСС, 20 февраля. Футболистам "Ференцвароша" необходимо улучшить некоторые компоненты игры. Такое мнение высказал главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов по итогам матча против МТК (0:0), комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Матч между "Ференцварошем" и МТК в рамках 21-го тура чемпионата Венгрии прошел в субботу.

"Отрыв от второй и третьей команд составляет всего два очка, ни о какой самоуспокоенности и речи быть не может. Нам есть в чем прибавлять, работы хватит всем", - сказал Черчесов.

Также Черчесов отметил, что его команда играла лучше по ходу встречи: "Мы доминировали в дерби, имели немало голевых моментов. Где-то не повезло при завершении атак, где-то хорошо сыграл вратарь соперников. Один гол мы забили, но его отменил VAR из-за сомнительного офсайда".

"Ференцварош" возглавляет турнирную таблицу венгерского чемпионата, набрав 42 очка в 21 игре. У идущего 11-м МТК 21 очко в 21 матче. В следующем туре "Ференцварош" дома встретится с "Дьирмотом" 26 февраля, МТК днем позже проведет гостевой матч против "Дебрецена".