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Футбол в России

"Нижний Новгород" подписал контракт с футболистом Игбуном

Соглашение рассчитано до конца сезона
Нападающий "Нижнего Новгорода" Сильвестр Игбун Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Нападающий "Нижнего Новгорода" Сильвестр Игбун
© Сергей Бобылев/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Нижний Новгород" подписал контракт с нападающим Сильвестром Игбуном. Соглашение рассчитано до конца мая 2022 года, сообщает в воскресенье Telegram-канал команды.

Ранее сообщалось, что в январе московский футбольный клуб "Динамо" достиг соглашения о расторжении контракта с нападающим.

"31-летний форвард Сильвестр Игбун подписал контракт с нашим клубом до 31 мая 2022 года", - сказано в сообщении. Игрок будет выступать в "Нижнем Новгороде" под 44-м номером.

Ранее футболист играл за молодежную команду "Эбедей" (Нигерия), датский "Мидтьюлланн", в течение пяти лет - за "Уфу", затем три сезона за московское "Динамо". Провел шесть матчей за национальную сборную Нигерии.

"Нижний Новгород" после 18 туров в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) занимает 13-е место, набрав 19 очков.

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