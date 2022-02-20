"Нижний Новгород" подписал контракт с футболистом Игбуном

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Нижний Новгород" подписал контракт с нападающим Сильвестром Игбуном. Соглашение рассчитано до конца мая 2022 года, сообщает в воскресенье Telegram-канал команды.

Ранее сообщалось, что в январе московский футбольный клуб "Динамо" достиг соглашения о расторжении контракта с нападающим.

"31-летний форвард Сильвестр Игбун подписал контракт с нашим клубом до 31 мая 2022 года", - сказано в сообщении. Игрок будет выступать в "Нижнем Новгороде" под 44-м номером.

Ранее футболист играл за молодежную команду "Эбедей" (Нигерия), датский "Мидтьюлланн", в течение пяти лет - за "Уфу", затем три сезона за московское "Динамо". Провел шесть матчей за национальную сборную Нигерии.

"Нижний Новгород" после 18 туров в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) занимает 13-е место, набрав 19 очков.