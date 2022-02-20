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Футбол в Испании

"Бетис" победил "Мальорку" перед ответным матчем с "Зенитом" в Лиге Европы

Встреча завершилась со счетом 2:1
Полузащитник "Мальорки" Такэфуса Кубо и защитник "Бетиса" Алекс Морено EPA-EFE/Julio Munoz
Описание
Полузащитник "Мальорки" Такэфуса Кубо и защитник "Бетиса" Алекс Морено
© EPA-EFE/Julio Munoz

ТАСС, 20 февраля. Футбольный клуб "Бетис" победил "Мальорку" со счетом 2:1 в матче 25-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Севилье.

Забитыми мячами в составе "Бетиса" отметились Алекс Морено (25-я минута) и Виллиан Жозе (82). У "Мальорки" отличился Ведат Мурики (75).

Команда из Севильи одержала четвертую победу в первенстве страны за последние шесть встреч и располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 46 очков в 25 матчах. "Мальорка" занимает 16-е место с 26 очками в 24 встречах.

В следующем матче чемпионата "Бетис" в гостях встретится с "Севильей" 27 февраля. "Мальорка" на день раньше примет "Валенсию".

24 февраля "Бетис" дома сыграет против петербургского "Зенита" в ответном матче раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой испанской команды со счетом 3:2.

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