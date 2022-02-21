Матыцин: коронавирус стал главным фактором, повлиявшим на результаты конькобежцев в Пекине

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Коронавирус стал главным фактором, который повлиял на результаты российских конькобежцев и шорт-трекистов на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия-1" министр спорта РФ Олег Матыцин.

На прошедших Играх российские конькобежцы и шорт-трекисты в общей сложности завоевали четыре медали (две серебряные и две бронзовые).

"По моему мнению, главным фактором такого выступления наших конькобежцев и шорт-трекистов стал коронавирус, - сказал Матыцин. - Им в олимпийский цикл переболело много российских спортсменов. Вследствие этого было множество проблем с возможностью выступления на международных стартах, ряд которых им попросту пришлось пропустить".