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Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин: коронавирус стал главным фактором, повлиявшим на результаты конькобежцев в Пекине

Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Коронавирус стал главным фактором, который повлиял на результаты российских конькобежцев и шорт-трекистов на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия-1" министр спорта РФ Олег Матыцин.

На прошедших Играх российские конькобежцы и шорт-трекисты в общей сложности завоевали четыре медали (две серебряные и две бронзовые).

"По моему мнению, главным фактором такого выступления наших конькобежцев и шорт-трекистов стал коронавирус, - сказал Матыцин. - Им в олимпийский цикл переболело много российских спортсменов. Вследствие этого было множество проблем с возможностью выступления на международных стартах, ряд которых им попросту пришлось пропустить".

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Олимпиада-2022 в Пекине
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