{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин: при подготовке спортсменов к Олимпиаде-2026 нужно уделить внимание психологии

Также стоит обратить внимание на подготовку тренерского штаба и расширение материальной базы для спортсменов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Психологическая составляющая является важным фактором, на который нужно обратить внимание при подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм в 2026 году. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия-1" министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Прошедшая Олимпиада позволила нам сделать выводы, каким аспектам нужно уделить более пристальное внимание, - сказал Матыцин. - Естественно, это подготовка тренерского штаба и расширение материальной базы для спортсменов. Также важным фактором является психологическая подготовка спортсменов, так как психология вносит огромный вклад в их победу на соревнованиях".

Следующая зимняя Олимпиада состоится в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году.

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Матыцин: коронавирус стал главным фактором, повлиявшим на результаты конькобежцев в Пекине
Матыцин: коронавирус стал главным фактором, повлиявшим на результаты конькобежцев в Пекине
Читать полностью