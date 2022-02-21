Матыцин: при подготовке спортсменов к Олимпиаде-2026 нужно уделить внимание психологии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Психологическая составляющая является важным фактором, на который нужно обратить внимание при подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм в 2026 году. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия-1" министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Прошедшая Олимпиада позволила нам сделать выводы, каким аспектам нужно уделить более пристальное внимание, - сказал Матыцин. - Естественно, это подготовка тренерского штаба и расширение материальной базы для спортсменов. Также важным фактором является психологическая подготовка спортсменов, так как психология вносит огромный вклад в их победу на соревнованиях".

Следующая зимняя Олимпиада состоится в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году.