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Футбол в Англии

Футбольная ассоциация Англии расследует инцидент с двумя игроками "Манчестер Юнайтед"

В футболистов МЮ попали из ракетницы во время матча с "Лидсом"

ТАСС, 21 февраля. Футбольная ассоциация Англии проведет расследование по поводу инцидента с игроками "Манчестер Юнайтед" Фредом и Энтони Элангой, в которых попали из ракетницы во время матча чемпионата страны с "Лидсом". Об этом сообщает Sky Sports.

В воскресенье в матче 26-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:2 обыграл в гостях "Лидс". После того, как гости вышли вперед в счете - 3:2, болельщики "Лидса" выстрелили ракетницами на поле, две из которых попали в Элангу и Фреда. Эланга после этого был вынужден обратиться к врачам.

"Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 26 матчах. "Лидс" занимает 15-ю позицию в таблице с 23 очками в 24 встречах.

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