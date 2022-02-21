"Миннесота" обыграла "Эдмонтон" в матче НХЛ. Капризов и Куликов отдали по передаче

ТАСС, 21 февраля. "Миннесота" со счетом 7:3 на выезде обыграла "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэндон Дюхейм (3-я минута), Юэль Эрикссон Эк (6), Кевин Фиала (7, 14), Коннор Дьюар (29), Мэтт Болди (35) и Матс Цукарелло (46). У проигравших отличились Эвандер Кейн (17), Тайлер Бенсон (36) и Зак Хайман (59). После четвертой пропущенной шайбы Микко Коскинен сменил Майка Смита в воротах "Эдмонтона".

Голевыми передачами отметились российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов и защитник Дмитрий Куликов. Капризов набрал баллы за результативность в пятой игре подряд, на счету форварда 62 очка (23 гола + 39 результативных передач) в 46 матчах нынешнего сезона. Куликов в 46 встречах набрал 16 (4+12) очков.

"Миннесота" набрала 65 очков в 47 матчах и поднялась на второе место в таблице Центрального дивизиона. "Эдмонтон" с 59 очками после 50 игр располагается на третьей строчке в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче "Миннесота" в ночь на 23 февраля на выезде сыграет с "Оттавой", а "Эдмонтон" днем позже в гостях встретится с "Тампой".

В других матчах игрового дня "Аризона" со счетом 3:1 победила "Даллас", "Коламбус" оказался сильнее "Баффало" (7:3). Российский нападающий "Коламбуса" Егор Чинахов и защитник Владислав Гавриков оформили по голевой передаче. "Вегас" со счетом 4:1 обыграл "Сан-Хосе". В составе победителей первую шайбу за клуб забросил Джек Айкел.

Американец провел третий матч в текущем сезоне. 12 ноября ему сделали операцию по замене диска в шейном отделе позвоночника, нападающий не играл с марта прошлого года. В ноябре Айкел был обменян в "Вегас" из "Баффало", который выбрал его на драфте 2015 года под общим вторым номером. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 378 матчей, в которых набрал 358 (140+218) очков.