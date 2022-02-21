Карри установил рекорд по количеству точных трехочковых в Матчах звезд НБА

ТАСС, 21 февраля. Разыгрывающий клуба "Голден Стэйт" Стефен Карри установил новый рекорд Матчей звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству реализованных трехочковых бросков. Матч звезд состоялся в ночь на понедельник в Кливленде.
Команда Леброна Джеймса со счетом 163:160 обыграла команду Кевина Дюранта. Карри, игравший за команду Джемса, стал самым результативным игроком встречи, набрав 50 очков, и был признан самым ценным игроком матча. Он реализовал 16 из 27 бросков из-за трехочковой дуги. Ранее рекорд по количеству точных трехочковых бросков в Матче звезд НБА принадлежал Полу Джорджу и был установлен в 2016 году. Джордж отметился девятью трехочковыми.
The 2022 #KiaAllStarMVP is Stephen Curry!— NBA (@NBA) February 21, 2022
He set an #NBAAllStar record with 16 threes to lift #TeamLeBron to victory. pic.twitter.com/ekdRX1hVt8
Самым результативным игроком в составе команды Дюранта стал баскетболист "Филадельфии" Джоэл Эмбиид, набравший 37 очков. Джеймс и Дюрант стали капитанами как лидеры голосования среди болельщиков. Капитаны определили составы команд в ходе драфта из баскетболистов, выбранных на основе опроса болельщиков, действующих игроков лиги и журналистов.
В прошлом году Джеймс и Дюрант также были выбраны капитанами команд Матча звезд НБА. Он прошел в Атланте 8 марта и завершился победой команды Джеймса со счетом 170:150.
Матч звезд НБА 2023 года пройдет в Солт-Лейк-Сити.