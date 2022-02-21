Карри установил рекорд по количеству точных трехочковых в Матчах звезд НБА

Команда Леброна Джеймса со счетом 163:160 обыграла команду Кевина Дюранта. Карри, игравший за команду Джемса, стал самым результативным игроком встречи, набрав 50 очков, и был признан самым ценным игроком матча. Он реализовал 16 из 27 бросков из-за трехочковой дуги. Ранее рекорд по количеству точных трехочковых бросков в Матче звезд НБА принадлежал Полу Джорджу и был установлен в 2016 году. Джордж отметился девятью трехочковыми.

ТАСС, 21 февраля. Разыгрывающий клуба "Голден Стэйт" Стефен Карри установил новый рекорд Матчей звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству реализованных трехочковых бросков. Матч звезд состоялся в ночь на понедельник в Кливленде.

Самым результативным игроком в составе команды Дюранта стал баскетболист "Филадельфии" Джоэл Эмбиид, набравший 37 очков. Джеймс и Дюрант стали капитанами как лидеры голосования среди болельщиков. Капитаны определили составы команд в ходе драфта из баскетболистов, выбранных на основе опроса болельщиков, действующих игроков лиги и журналистов.

В прошлом году Джеймс и Дюрант также были выбраны капитанами команд Матча звезд НБА. Он прошел в Атланте 8 марта и завершился победой команды Джеймса со счетом 170:150.

Матч звезд НБА 2023 года пройдет в Солт-Лейк-Сити.