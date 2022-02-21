Вяльбе выступила за повышение возрастного ценза в фигурном катании и на Олимпиадах

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что в фигурном катании в соревнованиях женщин стоит поднять возрастной ценз, и согласна с предложением допускать к участию в Олимпиадах только совершеннолетних. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Думаю, в фигурном катании они все-таки повысят возрастной ценз, и это будет правильно, - сказала Вяльбе. - Если он повысится, то у девчонок будет шанс выступить на двух Олимпиадах, сейчас у них таких шансов нет. Я даже не знаю, есть ли еще вид спорта, где ты заранее знаешь, что выступишь только на одной Олимпиаде, что на 99% второго шанса у тебя уже не будет? Даже в художественной гимнастике у спортсмена может быть две-три Олимпиады".

"Я не хочу особо обсуждать заявления [президента Международного олимпийского комитета] Томаса Баха, но в его предложении допускать к Играм только совершеннолетних есть резон", - добавила глава федерации.

Предложение о повышение возрастного ценза в женском одиночном катании с 15 до 17 лет на ближайшем заседании планирует обсудить Международный союз конькобежцев (ISU), Бах на фоне допингового скандала вокруг 15-летней Камилы Валиевой заявил о рассмотрении вопроса о допуске к участию в Играх только совершеннолетних.