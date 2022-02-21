Российские лыжники во время чемпионата мира в Словении будут вынуждены жить в Италии

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Сборная России по лыжным гонкам во время чемпионата мира 2023 года в словенской Планице будет вынуждена жить в соседней стране - в Италии. Об этом в интервью ТАСС рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Планице с 22 февраля по 5 марта 2023 года.

"Меня возмущает, что словенцы никого не могут обеспечить жильем, поэтому люди вынуждены селиться в других странах. Мы будем жить в Италии, кто-то - в Австрии. Дело в том, что у них там курорт, и люди туда приезжают с большими кошельками. Поэтому в местных отелях живут те, кто приехал отдыхать, а не нищие спортсмены, у которых есть определенная фисовская ценовая планка. Местным отелям это не интересно", - сказала Вяльбе.

"Но зачем тогда брать чемпионат мира? Нужно было сначала договориться со всеми отелями, готовыми на три недели принять команды", - добавила она.

Глава федерации отметила, что ехать до места соревнований будет не очень долго - порядка 30 км. "Но проблема в том, что ехать придется через перевал, и, если его заметет, можно уже никуда не ехать. А больше жить просто негде. Условия в Италии у нас будут хорошими, но в целом я считаю, что это безобразие, так нельзя", - отметила она.