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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе выступила с инициативой об этичном разглашении терапевтических исключений в спорте

Информации о наличий разрешений не разглашается из-за этических норм

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Разглашать информацию о наличии у спортсменов терапевтических исключений можно и не нарушая этики. Об этом в интервью ТАСС рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Сейчас информация о наличии разрешений на использование запрещенных в спорте препаратов в медицинских целях не разглашается, поскольку это нарушает этические нормы.

"Я не против терапевтических исключений, ради бога - если человек болен, то пусть им пользуется. Не знаю, почему мои слова по этой теме так болезненно воспринимают, но я уже несколько раз объясняла свою мысль. Есть же протоколы соревнований, в которых указаны различные данные о спортсмене, так пусть будет еще один столбик, в котором бы указывалось, есть терапевтическое исключение или нет и сколько их", - сказала Вяльбе.

"Я не хочу знать, чем болен человек, но почему миру не знать, здоровый человек или ему стоит посочувствовать. Мне кажется, это было бы правильно, - добавила она. - Мне неинтересно, чем они болеют, тем более что нам говорят, что это неэтично. Пусть даже препараты не указывают, но можно же хотя бы указывать, сколько их - одно или пять. Если у спортсмена в прошлом году было, а в этом нет, значит, человек вылечился. А если он на протяжении 20 лет с исключением выступает, закрадывается сомнение, что это - хроническая болезнь или хронический обман?"

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Вяльбе, Елена ВалерьевнаЗимние олимпийские виды спорта
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