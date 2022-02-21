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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе заявила, что Большунов не теряет надежды победить в Кубке мира в этом сезоне

Россиянин занимает второе место в общем зачете турнира

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов после завоевания трех золотых медалей на Олимпиаде в Пекине поборется за победу в общем зачете Кубка мира. Такое мнение в интервью ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Саня еще не теряет надежды побороться с [норвежцем Йоханнесом] Клебо за Большой хрустальный глобус, однозначно, - сказала Вяльбе. - А вообще это (мотивация лыжников после Игр - прим. ТАСС) даже не обсуждается - это работа. Олимпийские игры всегда заканчиваются, а дальше начинается то, с чего и начинали. Начиная с этапа Кубка мира в Лахти все начинают новую подготовку к следующим Олимпийским играм".

До конца сезона Кубка мира остается пять этапов, финал соревнований пройдет в Тюмени 18-20 марта. Большунов в общем зачете занимает второе место, проигрывая лидирующему Клбео 300 очков. Большунов является действующим победителем Кубка мира.

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Зимние олимпийские виды спорта
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