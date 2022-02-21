Вылет самолета с российскими олимпийцами в Москву задерживается из-за проблем с багажом

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Вылет самолета с российскими спортсменами, участвовавшими в зимних Олимпийских играх в Пекине, задерживается из-за проблем с погрузкой багажа. Об этом ТАСС сообщил один из спортсменов, возвращающихся с Олимпиады.

Борт должен был отправиться в 07:00 мск. После приземления в Москву состоится торжественная встреча команд на "ВТБ-Арене", а также чествование российских фигуристов на ГУМ-катке на Красной площади.

На борту отправятся, в частности, члены хоккейной сборной, завоевавшей в воскресенье серебряные медали Олимпиады, принимавшие участие в показательных выступлениях в воскресенье фигуристы. Прилетит также и трехкратный олимпийский чемпион Пекина в лыжных гонках, знаменосец сборной России на церемонии закрытия Александр Большунов.

Российская команда завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) на Играх в Пекине. Победителем медального зачета Игр в Пекине стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2), российская команда стала девятой. По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), вторыми - россияне (32), третьими - немцы (27).