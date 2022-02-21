Карацев опустился на семь позиций в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 21 февраля. Российский теннисист Аслан Карацев опустился с 15-го на 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

Даниил Медведев сохранил вторую строчку. Победивший на прошлой неделе на турнире в Марселе Андрей Рублев остался на седьмом месте. Карен Хачанов поднялся с 27-го на 26-е место. Вышедший в полуфинал турнира в Марселе Роман Сафиуллин поднялся на 13 мест и занимает 150-ю строчку.

Первое место занимает серб Новак Джокович, который не провел в нынешнем сезоне ни одного матча. В первой десятке сильнейших теннисистов мира изменений по итогам недели не произошло.

Рейтинг АТР. 21 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 8 875 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 8 435;

3 (3). Александр Зверев (Германия) - 7 515;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 6 565;

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) - 6 515;

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) - 4 928;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 4 590;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) - 3 975;

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3 883;

10 (10). Янник Синнер (Италия) - 3 429...

22 (15). Аслан Карацев (Россия) - 1 933...

26 (27). Карен Хачанов (Россия) - 1 770...

150 (163). Роман Сафиуллин (Россия) - 421.