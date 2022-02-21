Футболист "Фиорентины" Кокорин получил мышечную травму

ТАСС, 21 февраля. Российский нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин не попадал в заявку на последние матчи команды из-за мышечной травмы. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщили в пресс-службе флорентийского клуба.

"У Кокорина небольшая мышечная травма. Будет ли он готов к следующей игре? Он тренируется индивидуально. Мы ждем", - сказали в пресс-службе "Фиорентины".

В последний раз российский нападающий выходил на поле 10 января в матче чемпионата Италии с "Торино".

Кокорину 30 лет, он перешел в "Фиорентину" в январе прошлого года из московского "Спартака". За все время в итальянском клубе он провел 10 матчей, не отметившись результативными действиями и пропустив большую часть игр из-за травм. Российский нападающий в январе стал лауреатом премии "Футбольная урна", номинации в которой разыгрываются среди худших игроков чемпионата Италии. Кокорин набрал 53,21% голосов в номинации "Посмешище года".

"Фиорентина" после 25 туров набрала 42 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В ближайшем туре команда 26 февраля в гостях сыграет с "Сассуоло".