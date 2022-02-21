Песков прокомментировал итоги выступления сборной РФ в Пекине

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Каждый российский спортсмен на зимней Олимпиаде в Пекине выложился по полной, они молодцы. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в понедельник на вопрос ТАСС, как в Кремле оценивают итоги выступления российской команды, занявшей девятое место в неофициальном медальном зачете.

"Это неформальный зачет", - подчеркнул Песков. "Наши олимпийцы - молодцы, каждый выложился по полной", - добавил пресс-секретарь.

Он отметил, что у кого-то из спортсменов все получилось, у кого-то - нет. "Конечно, мы все хотим, чтобы все медали на Олимпиаде были наши, но это невозможно, - заметил Песков. - Кто-то был сильнее наших спортсменов, и мы радуемся и за наши победы, и за победы соперников". Он добавил, что в любом случае все это способствует развитию спорта и идей олимпизма, а главное - несет идеи спорта и здорового образа жизни всем гражданам.

На завершившихся 20 февраля XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине российские спортсмены получили 32 медали (шесть золотых наград, 12 серебряных и 14 бронзовых).

В ходе соревнований олимпийцы из РФ завоевали награды в биатлоне, конькобежном спорте, лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, санном спорте, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее с шайбой и шорт-треке.

Победителем медального зачета Игр в Пекине стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2), российская команда стала девятой. По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), вторыми - россияне (32, это рекордный показатель для РФ), третьими - немцы (27).