Кузбасс подготовит более 500 волонтеров для проведения чемпионата мира по волейболу

КЕМЕРОВО, 21 февраля. /ТАСС/. Кузбасс подготовит более 500 волонтеров для помощи на площадках чемпионата мира по волейболу 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Официальным волонтерским центром чемпионата мира по волейболу в Кемерове стал региональный центр развития добровольчества "БлагоДарю", - говорится в сообщении. - Всего в Кузбассе должны подготовить 525 высокопрофессиональных волонтеров: 325 - для обеспечения мероприятий чемпионата, еще 200 - для работы в городе".

Как пояснили ТАСС в министерстве туризма и молодежной политики региона, которое курирует подготовку волонтеров, добровольцы смогу выбрать для себя работу по одному из 18 направлений. Среди них аккредитация, размещение гостей и участников, организация церемоний, работы транспорта, развлечение для зрителей, оказание медпомощи, работа с прессой и другие. Прием заявок для всех желающих открыт на официальном сайте оргкомитета чемпионата.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, матчи примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово. В столице Кузбасса пройдут игры группы В, где сыграют сборные Бразилии, Японии, Кубы и Катара.