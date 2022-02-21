Третьяк остался недоволен игрой сборной России по хоккею в атаке на Олимпиаде

ПЕКИН, 21 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России не показала на Олимпиаде в Пекине тот уровень игры в нападении, который всегда был присущ отечественному хоккею. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"По всем играм, к сожалению, защита и вратарь действовали лучше нападения, - сказал Третьяк. - Атака не выдавала результат, и мы ожидали большего: посчитайте, сколько голов мы забили. Плюс большинство молчало почти весь турнир. Считаю, что нападение не сработало так, как хотелось".

"Мы не показали тот уровень в атаке, который всегда присущ российскому, советскому хоккею. Мы всегда были сильны в атаке, у нас всегда нападающие были одними из лучших среди бомбардиров, входили в символические сборные. А здесь такого не было", - добавил он.

Российские хоккеисты стали серебряными призерами Олимпийских игр, в финале в воскресенье уступив финнам со счетом 1:2. За исключением матча на предварительном этапе против чехов (5:6 ОТ), россияне забивали в каждой игре не больше двух голов.

Третьяк также отметил простоту игры российской команды при входе в зону соперника.

"Многие специалисты отмечали, что вход в зону у нашей команды был немножко простоват. Вбрасывали в зону, как канадцы, и там завязывалась борьба - это очень много сил забирает у игроков. А ведь у лучших образцов сборной СССР и России было по-другому - мы входили в чужую зону через пас, с поддержкой вдвоем-втроем. Именно так сейчас играют в НХЛ (Национальной хоккейной лиге - прим. ТАСС), я внимательно слежу за североамериканской лигой и вижу, что там тренеры взяли все лучшее из хоккейных, тактических наработок", - подчеркнул глава ФХР.