Третьяк назвал вратаря Федотова лучшим хоккеистом сборной России на Олимпиаде

ПЕКИН, 21 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер Иван Федотов был лучшим игроком в составе сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Он высокий, действует примерно в таком стиле, в котором играют все вратари сейчас. Самое главное - у него есть хладнокровие, мышление, правильный выбор позиции, - сказал Третьяк. - И самое главное, что у него есть стойкий характер".

"Когда я играл, у меня было право на ошибку. А у него, молодого, неопытного вратаря, такого права нет, потому что моя команда забивала две-три шайбы 100%. 2:0 тогда был самый маленький счет. Представляете, какая у него должна быть концентрация, и он проявил это. Я позвонил даже [Сергею] Наумову (тренер вратарей сборной России - прим. ТАСС), поблагодарил его, сказал, что прекрасная работа", - добавил он.

Третьяк отметил, что Федотов фактически был новичком команды, не считая игры на Кубке Первого канала. "У него есть и характер, и стабильность. Он настолько четко играл, как будто много лет уже в сборной, - сказал Третьяк. - Считаю, что он был лучшим игроком в нашей команде. Мы имеем сильнейшего вратаря, и дай бог, чтобы он остался в нашем хоккее".

Федотов сыграл во всех шести матчах команды на Олимпиаде. Российская сборная завоевала серебряные медали, проиграв в финале финнам со счетом 1:2.