Третьяк: не все клубы КХЛ подготавливают игроков для успешного выступления в сборной

ПЕКИН, 21 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Не все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) работают над повышением мастерства игроков, что потом и отражается на результатах сборной России. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Российские хоккеисты стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине, в финале в воскресенье уступив финнам со счетом 1:2.

"Те же канадцы, приезжающие из Национальной хоккейной лиги играть на чемпионате мира, обучены в клубах. У нас клубы должны работать с игроками, а там их не обучают. Посмотрите, из 10 бомбардиров в КХЛ двое-трое только россиян из года в год. Игрок должен приходить в сборную с умением четко выполнять задание, поэтому он и является профессионалом", - сказал Третьяк.

"Тренеры же должны правильно составить звенья, физически подготовить, на что нужно время. Нужно подвести ее к финалу, чтобы хватило сил, отработать игру в большинстве. Обучение должно быть и в клубе, и за те две-три недели в сборной", - добавил он.