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Олимпиада-2022 в Пекине

Третьяк: россиянам стоило сыграть на этапах Евротура в Хельсинки и Москве одним составом

По мнению главы Федерации хоккея России, это помогло бы наиграть состав на Олимпиаду в Пекине

ПЕКИН, 21 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею должна была перед Олимпийскими играми провести этапы Евротура в Хельсинки и Москве одним составом, как это сделали финны, ставшие олимпийскими чемпионами. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"Нужно делать и то, и другое, - ответил Третьяк на вопрос, надо ли было формировать состав, как это сделали финны, или проверять молодежь. - Но на двух турнирах точно надо собирать команду, такой вариант оптимален перед Олимпиадой с учетом отсутствия игроков НХЛ (Национальной хоккейной лиги - прим. ТАСС). Поскольку на чемпионат мира приезжает достаточно энхаэловцев".

"К Олимпиаде финны и готовили на Евротуре команду", - добавил глава ФХР.

Россияне в финале Олимпиады в Пекине уступили финнам со счетом 1:2. На этапе Евротура в Хельсинки в начале ноября у россиян играли, в большинстве, кандидаты в сборную на молодежный чемпионат мира. В Москве в середине декабря играли те, кто мог поехать на Олимпиаду при условии отсутствия хоккеистов НХЛ.

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Третьяк, Владислав АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
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