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Олимпиада-2022 в Пекине

Третьяк назвал лыжника Большунова героем Олимпийских игр в Пекине

На прошедшей Олимпиаде Большунов завоевал пять наград, в том числе три золотые медали

ПЕКИН, 21 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лыжник Александр Большунов, ставший трехкратным чемпионом Игр в Пекине, является героем всей Олимпиады. Такое мнение в интервью ТАСС высказал трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"В лыжах у нас всегда были примеры на Олимпиаде. А Большунов - герой из героев, - сказал Третьяк. - Он человек от бога. Пять медалей на Олимпиаде - это редкий случай".

На прошедшей Олимпиаде Большунов выиграл пять медалей, всего в карьере он завоевал девять олимпийских наград. В Пекине Большунов также побил рекорд советского лыжника Николая Зимятова, на счету которого пять медалей.

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Третьяк, Владислав АлександровичБольшунов, Александр АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
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