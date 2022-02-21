Третьяк назвал лыжника Большунова героем Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН, 21 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лыжник Александр Большунов, ставший трехкратным чемпионом Игр в Пекине, является героем всей Олимпиады. Такое мнение в интервью ТАСС высказал трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"В лыжах у нас всегда были примеры на Олимпиаде. А Большунов - герой из героев, - сказал Третьяк. - Он человек от бога. Пять медалей на Олимпиаде - это редкий случай".

На прошедшей Олимпиаде Большунов выиграл пять медалей, всего в карьере он завоевал девять олимпийских наград. В Пекине Большунов также побил рекорд советского лыжника Николая Зимятова, на счету которого пять медалей.