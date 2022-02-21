ФХР запрашивала разрешение властей Китая, чтобы Третьяк смог поехать на Олимпиаду

ПЕКИН, 21 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) запрашивала у китайских властей разрешение на то, чтобы глава организации Владислав Третьяк смог приехать на Олимпийские игры в Пекин, но ответа так и не последовало. Об этом Третьяк рассказал в интервью ТАСС.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства представители правительства РФ, администрации президента, глава государства, члены обеих палат парламента, руководители федеральных агентств и ведомств не имеют права посещать чемпионаты мира, Олимпиады и Паралимпиады, если у них нет приглашения от первых лиц стран-организаторов.

"Чтобы мне поехать, я должен был иметь такое разрешение от руководства Китая. Мы направили письмо, но никакого ответа не получили, и я поехать не смог. Самостоятельно я поехать не мог, чтобы нам не продлили срок санкций, и я не мог подставлять ни команду, никого. В Латвии у меня было разрешение от главы правительства этой страны приехать на чемпионат мира, и я приехал", - сказал Третьяк.

Глава ФХР рассказал, как он следил за играми национальной команды на Олимпиаде. "Естественно, я был на контакте все время с [главным тренером сборной России Алексеем] Жамновым, с командой. Я смотрел все матчи, и мы с ним обменивались мнениями", - подчеркнул он.