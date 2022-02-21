Морозов: хоккеисты КХЛ сыграли важную роль в своих сборных на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Игроки Континентальной хоккейной лиги, составившие 40% всех участников олимпийского турнира в Пекине, сыграли важную роль в своих сборных. Такое мнение высказал президент КХЛ Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

"На прошедшей Олимпиаде в Пекине выступало более 120 игроков КХЛ, что составило 40% от общего числа участников хоккейного турнира, - сказал Морозов. - Хоккеисты нашей лиги играли важную роль в своих командах, в символической сборной турнира оказалось пять из шести представителей КХЛ, шестым стал молодой словацкий вундеркинд Юрай Слафковский, который вместе с вратарем минского "Динамо" Патриком Рибаром привел свою команду к первым олимпийским медалям. Финал стал настоящей витриной нашей лиги - 35 из 42 игроков, принявших участие в матче, являются игроками КХЛ".

"Российская сборная завоевала серебряные медали, молодые ребята Арсений Грицюк, Александр Никишин и другие проявили себя ярко и показали, что в своем возрасте могут играть на таком высоком уровне. Хочется поддержать ребят, все бились до последнего в каждом матче. Финнов поздравляем с первой в истории победой на Олимпийских играх, а всего игроки КХЛ завоевали на этой Олимпиаде 47 из 75 медалей, что стало рекордом для нашей лиги", - добавил президент КХЛ.

Золото Олимпийских игр завоевала сборная Финляндии, победив в финальном матче команду России со счетом 2:1. Бронзовые медали выиграли словацкие хоккеисты.