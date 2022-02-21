Вице-президент "Металлурга" положительно оценил игру хоккеиста Яковлева на Олимпиаде

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" из Магнитогорска и сборной России Егор Яковлев показал хорошую игру на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент магнитогорского клуба Сергей Ласьков.

"Игру Егора Яковлева оцениваю положительно, Андрей Чибисов выполнял ту задачу, которую ему ставил тренерский штаб, под тот стиль игры, который определили. Плохо, что Артем Минулин не сыграл ни одного матча. Но тренерскому штабу виднее, кто в какой кондиции находится, какие задачи отведены, поэтому тут я не буду комментировать", - сказал Ласьков.

Также вице-президент "Металлурга" рассказал о ходе переговоров по заключению новых соглашений. "По Артему Минулину переговоры прошли, с Егором Яковлевым разговариваем, по Юхо [Олкинуоре] будем смотреть", - добавил собеседник агентства.

В сборную России для подготовки к Олимпийским играм были вызваны форвард "Металлурга" Андрей Чибисов и защитники Яковлев и Артем Минулин, Минулин не сыграл на олимпийском турнире. Вратарь Юхо Олкинуора получил приглашение в сборную Финляндии. Финская национальная команда завоевала золотые медали Олимпийских игр, россияне - серебряные, бронзовыми призерами стали хоккеисты из Словакии. По итогам Олимпиады Яковлев вошел в символическую сборную хоккейного турнира.

Плей-офф КХЛ стартует 1 марта, его участники определены по проценту набранных очков от максимально возможного количества. "Металлург", расположившийся на первой строчке Восточной конференции, сыграет с "Барысом" из Нур-Султана.