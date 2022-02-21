Лисов: паралимпийской сборной России важно, чтобы турнир объемно освещался в СМИ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Паралимпийской сборной России важно, чтобы СМИ освещали Паралимпиаду в Пекине так же активно, как Олимпиаду. Об этом капитан сборной России по следж-хоккею, серебряный призер Паралимпиады в Сочи Дмитрий Лисов сообщил во время встречи Владимира Путина в режиме видеоконференции с членами паралимпийской команды России.

"От лица всей команды хочу выразить искренние слова благодарности за то, что вы уделяете внимание паралимпийскому спорту, - сказал Лисов. - Почти пять лет мы шли к Играм в Сочи, на первых Играх мы не уступали в сильнейшей борьбе. К сожалению, мы не участвовали в 2018 году, нас отстранили, но в короткий срок мы смогли вернуться на верхние строчки мирового рейтинга. Мы, конечно, приложим все усилия, чтобы показать наилучший результат, чтобы выступить достойно. От лица команды хотим поблагодарить губернатора Приморского края Олега Кожемяко за все возможности для подготовки к Паралимпиаде".

"Хотел бы сказать спасибо тем, кто верил в нас восемь лет, кто помогал нам готовиться, нашим врачам и ФМБА России (Федеральное медико-биологическое агентство - прим. ТАСС). Наши коллеги обратились, чтобы Паралимпийские игры освещались так же объемно, как олимпийские, мы радовались и переживали, глядя по главным федеральным каналам на выступления, для нас это тоже важно и нужно. К сожалению, болельщики не смогут посетить Пекин. Надеюсь, вы нам поможете с этим", - добавил Лисов.

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. Будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее. Для участия в Играх Паралимпийский комитет России утвердил состав команды из 71 российского спортсмена.