Назаров: паралимпийская сборная России по горнолыжному спорту готова проявить себя

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Паралимпийская национальная команда России по горнолыжному спорту готова продемонстрировать свои лучшие качества на Паралимпийских играх в Пекине. Об этом сообщил старший тренер сборной России по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Александр Назаров во время встречи Владимира Путина в режиме видеоконференции с членами паралимпийской команды России.

"Самое главное - большая поддержка для наших спортсменов. Мы готовились к этому мероприятию очень сильно, четырехлетний цикл был очень сложный, но мы выполнили все задания, на сегодняшний день наша команда готова дать хороший отпор любой. Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность всем регионам и губернаторам, которые помогают паралимпийскому движению. На примере Южно-Сахалинска хотелось показать, насколько там гармонично и грамотно все сделано, здесь все условия для того, чтобы тренироваться", - сказал Назаров.

"Для меня как тренера важны трассы, которые соответствуют мировым стандартам. К сожалению, мы пропустили тестовые соревнования в Пекине из-за пандемии, но мы постарались сделать так, чтобы у нас были похожие трассы. Также хотел бы выразить благодарность губернатору [Сахалинской области] Валерию Игоревичу Лимаренко, спортсменам очень приятно получить этот радушный прием, мы выбрали это место, потому что оно рядом с Китаем, а условия приближены к олимпийским, мы все моделировали, это лучшее место для подготовки на данный момент. Чемпионат мира показал, что наши спортсмены готовы, Паралимпийские игры - другая страница, китайская команда подтянулась, но мы будем держать марку российских спортсменов", - добавил он.

Назаров поблагодарил Путина за закон "О гармонизации законодательства в Российской Федерации о физической культуре и спорте и законодательства об образовании". "Также от всех тренеров хотелось бы поблагодарить за закон "О гармонизации законодательства в Российской Федерации о физической культуре и спорте и законодательства об образовании", где уберется неравенство между тренером и педагогом. Для тренеров это очень важно", - отметил он.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта. Российские спортсмены примут участие во всех видах спорта, включенных в программу Игр. Всего будет разыграно 78 комплектов медалей в шести видах спорта.