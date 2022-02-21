Федерация сноуборда России предложит Уайлду стать тренером по борд-кроссу

ПЕКИН, 21 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров предложит двукратному олимпийскому чемпиону 2014 года, бронзовому призеру Игр в Пекине в параллельном гигантском слаломе Виктору Уайлду стать тренером по борд-кроссу. Об этом Тихомиров сообщил ТАСС.

Россиянин Виктор Уайлд в 35 лет стал третьим на Олимпиаде в Пекине

Бронзовый закат. Россиянин Виктор Уайлд в 35 лет стал третьим на Олимпиаде в Пекине

Ранее Уайлд сообщал, что еще не принял решения о завершении спортивной карьеры.

"Мы с ним пообщаемся. Нам было бы интересно, если бы Виктор стал тренером, но тут речь не идет о параллельных дисциплинах, потому что там молодая команда, тренерский штаб там очень сильный и на своем месте. А в плане кросса - да", - сказал Тихомиров.

"Это общие дисциплины, смысл похож, и многие начинают с параллельных дисциплин, потом переходят в кросс. В кроссе выходит на первый план силовая и скоростно-силовая подготовка, координационная, хотя все трассы сейчас однотипные", - добавил он.

Тихомиров также отметил, что Уайлд намерен продолжать выступать. "Он не заканчивает свою спортивную карьеру, а продолжает ее. Он может строить определенный график и продолжать свои выступления. Опытные спортсмены участвуют в локальных мероприятиях, и свой статус надо поддерживать. Он любит тренироваться, выступать", - добавил глава Федерации сноуборда России.