Фигуристка Валиева заявила, что тренеры помогают ей быть сильной

"Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию - моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича, - написала Валиева. - Вы абсолютные мастера в своем деле! И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищенной и способной пройти любые испытания, спасибо, что помогаете мне быть сильной".

Сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. В соревнованиях одиночниц 15-летняя Валиева заняла четвертое место. Спортсменка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).