Журова назвала успешным выступление сборной России на Олимпийских играх в Пекине

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сборная России успешно выступила на Олимпийских играх в Пекине, так как завоевала медали в десяти дисциплинах из 15. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

"Если смотреть только на золотые медали, то все укажут, что наша команда на девятом месте, и начнут тыкать пальцем. Но так как зачет неофициальный, то и другие данные надо учитывать. И наши серебряные, бронзовые медали тоже говорят о многом. Выступление успешное - 32 награды, только сборная России завоевала медали в десяти дисциплинах из 15", - сказала Журова.

"У нас выиграны командные гонки, ценность этих побед велика, потому что это показывает, что у нас четыре спортсмена выступают на высоком уровне, а не один. Это говорит о хорошей динамике развития спорта в стране, значит, у нас есть резерв. Олимпийцы стали примером для всех, потому что медаль любого достоинства, завоеванная на Играх, ценится высоко", - добавила собеседница агентства.

Сборная России заняла девятое место в неофициально медальном зачете, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. По общему количеству медалей российская команда заняла второе место, уступив только норвежцам. Также по этому показателю сборная России обновила свой национальный рекорд. Ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 29 наград на Играх в Сочи (11-9-9), лучше достижение сборной СССР - 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9).

Олимпийские игры проходили с 4 по 20 февраля.