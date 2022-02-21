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Футбол в России

Заседание по иску бывшего футболиста Хохлова к Facebook перенесли на 23 марта

Хохлов подал в суд на Facebook 22 сентября из-за того, что модераторы соцсети часто отправляют его в бан на несколько суток по причине созвучности его фамилии с разговорным прозвищем украинцев

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы перенес заседание по иску бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова к социальной сети Facebook на 23 марта. Об этом ТАСС сообщила адвокат Хохлова Анна Варганова.

"Facebook в прошлый раз (последнее заседание состоялось 7 февраля - прим. ТАСС) подал ходатайство на то, имеет ли право Солнцевский суд рассматривать это дело, - сказала Варганова. - Решили, что имеет право, вынесли определение, что дело будет рассматривать Солнцевский суд. Дали время ответчику обжаловать это определение. То есть в прошлый раз было ходатайство о том, что суд не обладает должной компетенцией, чтобы рассматривать дело к американской соцсети. Заседание перенесено на 23 марта".

Хохлов подал в суд на Facebook 22 сентября из-за того, что модераторы соцсети часто отправляют его в бан на несколько суток по причине созвучности его фамилии с разговорным прозвищем украинцев. Сумму морального вреда истец оценивает в 150 млн рублей. 5 октября Солнцевский суд Москвы отложил рассмотрение иска Хохлова к Facebook для надлежащего уведомления ответчика о судебном заседании.

Дмитрий Хохлов - не первый, с кем случается подобное. Ранее некоторые пользователи Facebook жаловались, что попадают в бан из-за упоминания Хохловского переулка Москвы в своих постах, так как модераторы видят в этом отсылку к прозвищу украинцев.

Хохлову 46 лет, на протяжении карьеры футболиста он в разные годы выступал за московские ЦСКА, "Торпедо", "Локомотив" и "Динамо", нидерландский ПСВ, а также испанский "Реал Сосьедад". В составе сборной России он выступал с 1996 по 2005 год, сыграв на чемпионате Европы - 1996 и чемпионате мира - 2002. В составе национальной команды он принял участие в 53 матчах, забив шесть мячей.

После завершения карьеры футболиста в 2010 году Хохлов стал тренером. С 2011 по 2019 год с небольшим перерывом на работу в краснодарской "Кубани" в 2015 году он работал в системе московского "Динамо". С 2017 по 2019 год занимал пост главного тренера бело-голубых. Последним местом работы специалиста был волгоградский "Ротор", в этом клубе он работал с мая по ноябрь 2021 года.

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