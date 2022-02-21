Третьяк заявил о создании рабочей группы по подготовке к празднованию юбилея Суперсерии-72

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Посольства Канады и России, а также Федерация хоккея России (ФХР) совместно с канадской федерацией войдут в рабочую группу по подготовке к празднованию 50-летнего юбилея Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады. Об этом заявил президент ФХР Владислав Третьяк, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В офисе ФХР состоялась рабочая встреча Третьяка с послом Канады в России Элисон Леклер.

"Встреча получилась содержательной и конструктивной, громко отпраздновать юбилей Суперсерии-1972 - это обоюдное желание двух наших стран, - сказал Третьяк. - Я рассказал послу Канады, что мы собираемся пригласить в гости канадских ветеранов и функционеров. А также подготовим специальные фильмы, выставку в Музее хоккея и праздничные мероприятия по всей стране, чтобы знали и помнили героев 1972 года. В честь юбилея Суперсерии сыграем специальный матч, скорее всего, между юниорскими командами".

"Элисон Леклер сообщила, что самая большая канадская телекомпания CBC уже сделала интересный фильм, а казначейство выпустит в обращение специальный канадский доллар, посвященный Суперсерии. Канадская сторона хочет пригласить наших ветеранов во все четыре города, где проходили матчи в 1972-м: Монреаль, Торонто, Ванкувер, Виннипег. Визит русской делегации запланирован на начало сентября, а в конце этого месяца примем канадцев у себя. Надеемся, что этим планам не помешает форс-мажор в виде пандемии", - добавил он.

Также Третьяк подчеркнул, что с помощью хоккея можно наладить международное сотрудничество. "Диалог в области хоккея - хороший инструмент расширения сотрудничества двух стран, матчи Суперсерии-1972 были уникальными, их запомнил весь мир, - сказал президент ФХР. - И Россия, и Канада стремятся популяризировать хоккей в наших странах, во всем мире, чтобы как можно больше молодежи приходило в наш любимый спорт, становилось профессионалами или преданными болельщиками, чтобы они следили за хоккейными событиями, были патриотами, знали славную историю и ледовых героев прошлых лет. Для подготовки к празднованию юбилея Суперсерии будет создана рабочая группа в четырехстороннем формате - ФХР, канадская федерация, а также посольства обеих наших стран".

Суперсерия СССР - Канада проходила со 2 по 28 сентября 1972 года. Четыре игры состоялись в канадских городах, четыре - в московском Дворце спорта "Лужники". После семи поединков, один из которых закончился вничью, каждая из команд имела по три победы. Последний матч серии 28 сентября завершился со счетом 6:5 в пользу канадцев, этот результат позволил сборной Канады одержать общую победу в Суперсерии.