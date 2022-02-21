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Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин: российские фигуристы показали на Олимпиаде максимум с учетом конкуренции

В Пекине спортсмены завоевали шесть медалей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российским фигуристам удалось показать на Олимпиаде в Пекине свой максимальный результат с учетом острой международной конкуренции. Такое мнение в интервью ТАСС высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Мы понимаем, что, наверное, был сделан максимум с учетом острой конкуренции, - отметил Матыцин. - В женском катании мы, безусловно, мировые лидеры. В парном катании и в танцах наши спортсмены тоже доминируют, занимают ведущие позиции. Уверен, у нас хорошие перспективы и на следующий олимпийский цикл".

Российские фигуристы Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали обладателями золотых медалей Олимпийских игр в командном первенстве. Анна Щербакова стала победительницей в женском одиночном катании, Александра Трусова - серебряным призером. Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду, Евгения Тарасова и Владимир Морозов - в соревновании спортивных пар, Мишина и Галлямов в этой дисциплине стали бронзовыми призерами.

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Матыцин, Олег ВасильевичОлимпиада-2022 в Пекине
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