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Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин надеется, что произошедшее с Валиевой не повлияет на восстановление РУСАДА

Ранее стало известно, что допинг-тест россиянки дал положительный результат

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что ситуация с положительной пробой российской фигуристки Камилы Валиевой не скажется на восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом Матыцин заявил в интервью ТАСС.

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"Важно, чтобы сейчас РУСАДА продолжило так же работать. Поэтому надеюсь, что произошедшее на этой Олимпиаде не повлияет на процесс восстановления", - сказал министр.

"Если говорить о Камиле, то я достаточно ясно выразил свою позицию. Я и все ее поддерживают. Надо обеспечить максимальные условия, чтобы она восстановилась психологически и приступила к дальнейшей работе. А наша задача - сделать все, чтобы уберечь ее как "защищенного спортсмена", - подчеркнул Матыцин.

Валиева на Олимпиаде в Пекине заняла первое место в командных соревнованиях фигуристов в составе сборной России. Церемония награждения победителей и призеров командного турнира не состоялась из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Расследование в отношении фигуристки продолжается.

Спортивный арбитражный суд в декабре 2020 года поддержал иск Всемирного антидопингового агентства, которое ранее признало РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Сборные России до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира выступают без флага и гимна.

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичОлимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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