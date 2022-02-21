Матыцин отметил важность психологической подготовки сборной к Олимпиаде

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин считает важным обратить внимание на психологическую подготовку сборной к Олимпийским играм. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Здесь [на Олимпиаде] очень многое зависело от психологической индивидуальной готовности. Это тоже направление, на которое нам стоит обратить внимание. Психология в спорте решает как минимум половину, а в отдельных видах даже большую часть успеха, - сказал Матыцин. - У нас в спортивной психологии всегда была серьезная школа, сегодня мы еще раз поняли, что нам надо обратить дополнительное внимание на это направление во всех видах спорта - и в командных, и в индивидуальных".

"Мы видим, например, стрельбу наших биатлонистов - она зависит и от уровня технической готовности, и от уровня мобилизационной готовности. И в женском биатлоне, и в мужском это - основной фактор", - отметил министр.

На Олимпиаде россияне завоевали 32 награды - шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. В Пекине российские спортсмены обновили национальный рекорд по количеству завоеванных на Играх медалей. Ранее рекордным достижением россиян были 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9), а лучшим достижением сборной СССР является 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9).