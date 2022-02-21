Матыцин с оптимизмом смотрит на большое количество четвертых мест россиян на Олимпиаде

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Большое количество четвертых мест, занятых российскими спортсменами на Олимпийских играх в Пекине, говорит о конкурентоспособности команды. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"По общему количеству медалей мы на втором месте с 32 медалями, и это абсолютный рекорд за все время участия национальной команды России. 68 из 213 спортсменов завоевали медали, это хороший показатель, - отметил Матыцин. - По количеству серебряных и бронзовых медалей мы фактически являемся лидерами. Количество четвертых мест более десяти - это говорит о том, что команда конкурентоспособна, где-то не хватило спортивного счастья".

Министр привел пример биатлониста Эдуарда Латыпова. "Один из примеров - эстафета по биатлону, на последнем этапе Эдуард Латыпов, к сожалению, не смог справиться с волнением. Это спорт, тем более олимпийский спорт в жестких ковидных условиях. Тот же Эдуард Латыпов, как мы знаем, очень тяжело проходил заключительный этап подготовки из-за болезни, было сложно эмоционально и физически. Возможно, это результат не только физической формы, но и психологической готовности", - подчеркнул министр.

На Олимпиаде россияне завоевали 32 награды - шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. В Пекине российские спортсмены обновили национальный рекорд по количеству завоеванных на Играх медалей. Ранее рекордным достижением россиян были 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9), а лучшим достижением сборной СССР является 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9).