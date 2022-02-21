Матыцин прокомментировал слова Баха о холодном отношении окружения Валиевой

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин считает, что отношение спортсменов и тренера Этери Тутберидзе, подготовившей несколько олимпийских чемпионов, не следует обсуждать в публичном пространстве. Об этом Матыцин заявил в интервью ТАСС.

"Такие оценки не добавляют позитивного имиджа. Александр Жулин написал открытое письмо, в котором говорит, что оценка тренерского штаба Этери Георгиевны заключается в том, что она подготовила нескольких олимпийских чемпионов, я хотел бы обратить на это внимание", - отметил Матыцин.

"Методы работы у тренеров, конечно, могут быть кем-то обсуждаемы, но, наверное, это надо делать не так публично и точно не в тот момент, когда спортсмен и ее тренерский штаб находятся в таком состоянии, - добавил министр. - Знаете, это как практически личная жизнь - история "тренер - спортсмен". И в этом случае, считаю, нужно быть более корректным, уважительно относиться и не давать таких скоропалительных оценок. Это тема очень серьезная, ведь спортсмены испытывают колоссальнейшие нагрузки, тем более в таком возрасте".

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил журналистам, что был неприятно удивлен тем, как холодно окружение Валиевой встретило спортсменку после неудачного проката в произвольной программе на Играх в Пекине.

В женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине подопечные Тутберидзе завоевали золото (Анна Щербакова) и серебро (Александра Трусова), Валиева стала четвертой.