Матыцин заявил, что успехи российских лыжников на Олимпиаде не стали для него сюрпризом

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что успехи российских лыжников на Олимпиаде в Пекине стали результатом системной и долгой работы, выстроенной Федерацией лыжных гонок России во главе с Еленой Вяльбе, поэтому результат команды не стал для него сюрпризом. Об этом Матыцин заявил в интервью ТАСС.

"Очень рад фантастическому результату лыжной сборной, он превзошел все наши ожидания. Но это не какой-то сюрприз, а результат системной и долгой работы, которая была выстроена федерацией, тренерами и специалистами. Мы понимаем, что лыжный спорт технологически сложный. Только интегрируя науку, мастерство технических специалистов и, безусловно, тренеров, можно рассчитывать на успех", - сказал Матыцин.

Министр спорта считает, что пример работы Федерации лыжных гонок России является показательным. "Это хороший пример для других федераций. Мы всегда говорим, что федерации не должны быть автономными, они должны представлять единую команду - сборную России. Поэтому сейчас будем делать максимум, чтобы институт сборных команд был единым и координированным со стороны министерства спорта", - заявил Матыцин.

"Мы будем выходить с предложением и к президенту, и к правительству, чтобы максимально централизовать подходы к подготовке сборных команд России, - подчеркнул министр. - Нам важно обеспечить сборные федеральными базами подготовки с учетом всех климатических условий. Ну и важнейшее звено - подготовка тренеров".

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники завоевали 11 медалей - больше, чем любая другая команда. Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, масс-старте, а также в эстафете вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым. Также Большунов выиграл серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте вместе с Александром Терентьевым.

Спицов стал серебряным призером в скиатлоне, Терентьев выиграл бронзу в личном спринте, а Иван Якимушкин занял второе место в масс-старте. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова выиграли эстафету, Непряева стала серебряным призером в скиатлоне и бронзовым - в командном спринте вместе со Ступак.